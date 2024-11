Minder papier aan boord: Hydrografische kaart 1803 Westerschelde vervalt

Marine

De kaartatlas 1803 is per 1 oktober vervallen, zo meldt de Dienst der Hydrografie van Defensie. De Dienst maakt de nautische producten voor zeevarenden, zoals zeekaarten en nautische boekwerken. Tegenwoordig zijn papieren kaarten echter niet meer verplicht. De laatste jaren zijn daarom al een aantal wijzigingen doorgevoerd in het productaanbod van zeekaarten.