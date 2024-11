Dit is er te doen op de Dag van de Binnenvaart 2024

De Dag van de Binnenvaart staat op 9 november bol van de activiteiten waarmee de binnenvaart in de schijnwerpers wordt gezet. Schuttevaer licht er vijf bijzondere bezigheden uit.

Bezoek aan duwboot Aquarius

Bij Rederij de Jong in Rozenburg kunnen bezoekers terecht op de duwboot Aquarius. De bemanning legt uit wat er allemaal komt kijken bij het werken met duwboten en duwbakken en de bezoekers mogen ook een stukje mee(er)varen.

Schepen op afstand bestuurd

DARI bestuurt vanuit zijn Remote Operating Center vrachtschepen op afstand. Belangstellenden kunnen op 9 november in Dordrecht kennis komen maken met én tekst en uitleg krijgen over deze ‘techniek van de toekomst’.

Rondleiding op TESO-schip

Altijd al eens willen weten hoe de brug van de pont naar Texel er uitziet? Tijdens een rondleiding op één van de TESO-schepen ‘kom je op plekken aan boord waar je normaal tijdens de overtocht niet zal komen’, zo belooft de rederij.

Zo werkt een scheepswerf

Ook in Raamsdonksveer kunnen bezoekers een rondleiding krijgen, in dit geval door een schip in afbouw. Ook wordt de werkwijze van Asto Shipyard uitgebreid toegelicht en kunnen kinderen hun naam op een plaat lassen. Na afloop van de tour worden eventueel ook vragen beantwoord.

En zo werkt een sluis

Op Urk worden op 9 november de deuren van het bedieningshuisje van de Urkersluis voor bezoekers geopend. Medewerkers van de provincie Flevoland vertellen wat er allemaal bij het schutproces komt kijken.

Voor veel activiteiten tijdens de Dag van de Binnenvaart is aanmelden verplicht.

Dat kan via www.dagvandebinnenvaart.nl, waar ook alle andere bezigheden van die dag te vinden zijn.

