Car carrier Patriot lost Amerikaans legermaterieel in Eemshaven

Atlantic Resolve

De Amerikaanse car carrier Patriot ligt momenteel in de Groningse Eemshaven om militair materieel van het Amerikaanse leger te lossen. Dat gebeurt in het kader van de doorvoeroperatie Atlantic Resolve, een grootscheeps transport via Nederland naar Oost-Europa. De Patriot is hiervoor in Vlissingen geweest, waar eveneens rollend materieel werd gelost.