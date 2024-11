Berte Simons volgt Boudewijn Siemons op als COO Havenbedrijf Rotterdam

Berte Simons wordt per 1 januari 2025 de nieuwe Chief Operating Officer (COO) van Havenbedrijf Rotterdam. Ze volgt in die rol Boudewijn Siemons op, die sinds februari 2024 zowel CEO als COO was. Met het toevoegen van Simons bestaat de directie van het Havenbedrijf weer uit drie personen.

Havenbedrijf Rotterdam was sinds februari 2024 op zoek naar een nieuwe COO, nadat Boudewijn Siemons Allard Castelein was opgevolgd als CEO. Berte Simons is nu werkzaam bij Energie Beheer Nederland (EBN) als directeur van de business unit CO2 Opslag en Transportsystemen. In die functie is ze nauw betrokken bij het Porthos-project, waarin ze samengewerkt met het Rotterdamse havenbedrijf.

‘In de rol van COO van het Havenbedrijf komt voor mij alles samen. De haven is een plek die constant in beweging is en in verbinding staat met de hele wereld. Een plek waar de bedrijvigheid van de industrie, logistiek en de leefomgeving bij elkaar komen. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s en stakeholders bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de haven in harmonie met de omgeving’, laat ze weten.

Achtergrond

Na haar opleiding tot maritiem officier, begon Simons haar carrière in 2003 als beleidsmedewerker bij North Sea Port, waar zij tot 2006 heeft gewerkt. Vanaf 2006 tot 2021 vervulde ze diverse managementfuncties bij internationaal advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, waar ze internationale projecten heeft geleid in de mijnbouw, zware industrie, luchtvaart en de maritieme sector.

De directie van het Havenbedrijf bestaat nu uit Boudewijn Siemons (CEO), Vivienne de Leeuw (CFO) en Berte Simons (COO).

