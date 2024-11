‘Stremmingen maken ons een onbetrouwbare vervoerspartner’

Kielzog

Gert den Ouden (1999) komt uit een grote binnenvaartfamilie. Hij twijfelde tussen varen of het leger, maar koos voor varen. Hij werd stagiair op de 80-meter Nomade van zijn ouders en later op de 86-meter Lansing van zijn broer Teunis. Hij haalde zijn schipperspapieren bij het STC en ging werken op het containerschip Explorer en later op de 135-meter Jolina.