Groningen Seaports ontvangt 4,4 miljoen euro voor waterstofleiding

Energiekick

Groningen Seaports krijgt een Europese subsidie van ruim 4,4 miljoen euro uit het Just Transition Fund (JTF) voor de aanleg van een waterstofleiding tussen de Eemshaven en Delfzijl. De zogeheten ‘Kickstartleiding’ moet de beschikbaarheid van groene waterstof in de regio versnellen. Gedeputeerde Henk Emmens (Economie) overhandigde de symbolische cheque aan Cas König, CEO van Groningen Seaports, tijdens de Groninger Promotiedagen in Martiniplaza.