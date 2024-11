Wrak Humadivi in ruim van droge-ladingschip vervoeren was ‘bijzondere klus’

Bijzonder transport

Het wrak van de Humadivi is in het ruim van het 110-meterschip Deviatie naar sloopwerf Hoeben RDM in Kampen gebracht. Het was één van de eerste klussen voor het nieuwe bedrijf Inland Shipping Solutions van Christian de Korte (30) uit Hendrik-Ido-Ambacht. ‘Een schip in een schip vervoeren is zeer ongebruikelijk voor binnenlands transport. Maar het is wel gelukt!’