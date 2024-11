Dit zijn de maritieme grootverdieners van 2024

De vermogens van Schuttevaer’s Maritieme selectie uit de Quote 500 stijgen met 11,5% naar 18,2 miljard euro, vergeleken met vorig jaar. De 25 ‘maritieme rijken’ onder de rijkste Nederlanders worden ingeschat op een gemiddeld vermogen van 726,5 miljoen euro. Opvallende nieuwkomers zijn Boudewijn Sanders (Xmile) en Philip Sluiter (Royal Huisman). Martin de Kok (Neptune Marine) schiet maar liefst 34,5% in omzetwaardering omhoog.

‘Echte ondernemers jagen liever groei na dan dat ze op een strandbedje liggen. Ze kicken op zakelijk succes, worden in weerwil van het Joodse gezegde juist blij van veel personeel en krijgen energie van de strijd om de concurrentie voor te blijven of in te halen.’ Zo omschrijft Quote-hoofdredacteur Paul van Riessen de rijkste Nederlanders waar de redactie langs ging voor de jaarlijkse vermogensronde. Met maar Ă©Ă©n doel: ‘De Quote 500 prijst zakelijk succes.’

Ondergrens 130 miljoen euro

Het totale vermogen van de Quote 500-leden steeg met 4,9% naar 252,7 miljard euro (gemiddeld 505 miljoen). De ondergrens voor vermelding op de rijkenlijst ligt intussen bij een vermogen van 130 miljoen euro, weer vijf miljoen méér dan in 2023. Met nog veel meer kun je er jarenlang in staan, met of zonder tegenzin. Maar aan de dood valt ook voor miljonairs of miljardairs niet te ontkomen, blijkt maar weer uit het overlijden afgelopen jaar van Hans Melchers, Wim van der Leegte en Frits Goldschmeding..

De Quote 500 heeft – met respect – een ‘in memoriam’ voor Hans Melchers, die na verkoop van zijn chemiebedrijf Melchemie de opbrengst stak in aandelen HAL Investments en het Museum More in Gorssel. Na zijn overlijden nemen dochters Marisa en Claudia Melchers de Quote 500-notering (13e met een vermogen van 2,4 miljard euro, +4,3%) over van hun vader. Ook Wim van der Leegte (VDL, 11 in de lijst met 2,5 miljard euro, +25%) ging heen en liet zijn Quote 500-notering na aan zijn kinderen Pieter, Jennifer en Willem van der Leegte. Bij Frits Goldschmeding, de op twee na rijkste Nederlander (oprichter van Randstad en vorig jaar nog geschat op 5,8 miljard euro vermogen), gaat het anders. Zijn geld gaat naar een constructie van goededoelenstichtingen en zijn naam verdwijnt na een kwart eeuw uit de rijkenlijst.

Maritieme selectie

In de Quote 500 verschijnt als opmerkelijke nieuwkomer iemand uit de maritieme wereld: Boudewijn Sanders, met na veel omzwervingen en avonturen een mondiaal uitzendbureau voor beroepsduikers en later Xmile (in 2014 al eens zijdelings genoemd in Schuttevaer), dat een brandstofadditief ontwikkelde voor onder meer de scheepvaart. In een uitgebreid interview wordt niet helemaal duidelijk hoe Sanders zo plotseling opduikt met 285 miljoen euro vermogen op plaats 215 in de Quote 500, maar wel dat hij zich vooral ziet als ‘missionaris voor schone lucht’.

Tekst gaat verder onder de foto

Hoogste in de Maritieme Quote 25 van Schuttevaer blijft Wijnand Pon (Pon Holdings met onder meer scheepsmotorenimporteur Caterpillar, met een geschat persoonlijk vermogen van 4,5 miljard euro (+9,8%) op plek 5. De titel ‘havenbaron’, uit de vroegere SHV-tijd dekt allang niet meer de bredere belangen van John Fentener van Vlissingen, waartoe onder meer ook Mammoet en KIWA behoren. Vorig jaar werd afgezien van de verkoop van hijs- en transportbedrijf Mammoet, maar technische groothandel Eriks werd voor 350 miljoen euro verkocht aan de Texaanse investeerder Lone Star. Fentener van Vlissingen is goed voor 2,8 miljard euro (+16,7%).

Quote 500 houdt het geschatte vermogen van offshore-magnaat Pieter Heerema (HMC, 1,7 miljard euro, plek 31) voor het derde jaar stabiel. Voor de familiegeschiedenis verwijst het blad naar de pas verschenen roman Nirwana van schrijver Tommy Wierenga.

Energie-investeerder Marcel van Poecke (1,6 miljard euro, plek 34) boekte volgens Quote een mooie winst van 46 miljoen euro met zijn Atlas-Invest, maar dat veranderde niets aan zijn geschatte vermogen.

Visserij

Annerieke Vrolijk staat als telg van de vijfde generatie al 19 jaar aan het roer van de visfamilie Vrolijk. Volgens Quote met succes (vermogen 760 miljoen euro, +7%, plek 66). Vorig jaar was nauwelijks afstand met de directeuren Diek Parlevliet en Jan van der Plas (nu elk geschat op 620 miljoen euro, plek 86 en 87), maar ‘aangezien de winst van het visserijbedrijf in het laatste boekjaar iets minder vet is, waarderen we de heren lichtjes af’, schrijft Quote.

Bij de Rotterdamse broers Jan Peter (81) en Dolf (78) Peterson (havenlogistiek, 655 miljoen euro, +18%, plek 81) stromen ‘scheepsladingen dividend’ binnen. Vorig jaar groeide hun vermogen met 63% en dit jaar met 18%. ‘De firma zal daar niet onder lijden, aangezien het eigen vermogen steeg naar 224 miljoen euro’, meldt Quote.

Bij Huisman Equipment, bouwer van kranen, pijpenlegsystemen, boorplatformen en windmolens, ging de leiding in 2020 over van Joop (74) en Henk (69) Roodenburg in handen van Joop’s zoon David (40). En dat gaat prima, gezien de vermogensontwikkeling van de beide eigenaren (580 miljoen euro, +4,5%, plek 94). Quote ziet de rijke broers Ton, Piet en Jaap Koole ‘een beetje armoedig stationair’ draaien met de opbrengst van hun in 2010 verkochte Koole Tanktransport (560 miljoen euro, 0%, plek 95). Ze bekleden samen wel 34 functies in stichtingen en vennootschappen, maar dat geeft de rekenmeesters van Quote weinig inzicht.

Tekst gaat verder onder de foto

Scheepsbouwer Kommer Damen (80) steeg weer een trede op de vermogensladder, met 9,2% naar 475 miljoen euro, van plek 113 naar 110 op de rijkenlijst van Quote. Het scheepsbouwconcern onder leiding van zoon Arnout (54) rondde de kaap van drie miljard euro jaaromzet, mede door de miljardenorder voor de bouw van fregatten voor de Nederlandse marine. Wel jammer van die onderzeeboten


De tekst gaat verder onder de foto

Met een groei van 3,9% naar 395 miljoen euro vermogen weet Hugo Heerema (70) zich staande te houden, dankzij 13 miljoen euro winst voor zijn bedrijf Bluewater, dat onder meer drijvende raffinaderijen maakt. Leve de hoge olieprijzen!

Voormalig toerbeurtschippers hebben slechte herinneringen aan de Granaria-duwbakjes van Joel en Danny Wyler, maar hun vermogen is dankzij hun vroegere graanhandel en tal van investeringen met 7,7% gestegen naar 350 miljoen euro, goed voor plek 168 op de rijkenlijst.



Rijkste families Onder de 50 rijkste Nederlandse families in de Quote-lijst blijven de gezamenlijke vermogens van de vijf maritieme families met 12,2 miljard euro (-1%) vrijwel stabiel. De familie Van der Vorm (HAL Investments) is met een vermogen van 8,4 miljard euro (+1,2%) veruit koploper op plek 2 in de Quote-lijst. Baggerfamilie Van Oord teerde met 29,4% fors in naar een vermogen van 1,2 miljard euro (plek 9). De familie De Bruin (Indofin) trok zich terug uit IHC en telt op maritiem gebied niet meer mee; het familievermogen bleef onveranderd op 1,1 miljard euro (plek 11). Het sterkst groeiende familievermogen is dat van rederij Wagenborg, met 34,2% erbij op 1 miljard euro. Visserijfamilie Van der Zwan werd 3,3% rijker met een vermogen van 470 miljoen euro.

Royal Huisman

Met de overname van scheepsbouwer Royal Huisman mogen we Philip Sluiter met zijn participatiemaatschappij O2 Capital Partners toevoegen aan onze ‘maritieme selectie’. Sluiter verkocht in 2008 keukenapparatuurbedrijf Atag voor 130 miljoen euro en stak zijn geld dit jaar ten dele in de jachtwerf. ‘Als je je geen superjacht kunt veroorloven, moet je de werf maar kopen’, grapte hij naar verluidt aan de Quote-telefoon. De rekenmeesters van de rijkenlijst houden zijn vermogen gelijk aan vorig jaar: 275 miljoen euro, goed voor plek 226.

Het botert kennelijk goed tussen de broers Pieter (77, HMC) en Edward Heerema (77, AllSeas): met hun bedrijven installeerden ze in 2023 samen 14 offshoreplatformen voor netbeheerder Tennet. Edward’s vermogen steeg met 3,9% naar 265 miljoen euro, waarmee hij bij Quote plek 235 bezet.

‘Kijk je naar de containermarkt, dan zie je wat er in de wereld speelt’, legt eigenaar Rob Tromp (68) van Caru Containers uit op de bedrijfssite. Dit jaar viel het dividend wat lager uit en werd zijn vermogen geschat op 260 miljoen euro (+2%, plek 242).

Sleepvaartondernemer Ton Kooren (88) kreeg ooit de eretitel ‘Father of Tugnology’. Zijn vermogen van 240 miljoen euro blijft volgens de rekenmeesters van Quote stabiel op 240 miljoen euro (plek 263). Zoon Ard-Jan (58) runt nu het sleepbedrijf Kotug.

Scheepsbouwer Martin de Kok (Neptune Marine) kreeg van de Quote-rekenmeesters een opwaardering van zijn vermogen met maar liefst 34,5% naar 195 miljoen euro, waarmee de winstgevende leverancier van vooral sleepboten, werkschepen, pontons en baggerschepen van plek 435 naar 348 omhoog schoot.

De goed renderende Van Weelde Shipping Group levert eigenaar Rob van Weelde bij Quote een vermogensgroei op van 5,4% naar 195 miljoen euro (plek 353). Zijn reactie aan de rekenmeesters is kort: ‘Het zal wel niet waar zijn!’

Tekst gaat verder onder de foto

De recente overname van twee binnenvaartcontainerterminals door TMA Multimodal was vast nog niet verrekend, maar ook zonder die deal steeg het vermogen van eigenaar Theo Pouw (73) volgens Quote met 5,9% naar 180 miljoen euro, goed voor plek 378 op de rijkenlijst.

Albert van Ommen (54) breidde zijn logistieke concern Euro-Rijn Groep uit met de Sliedrechtse containerrederij Danser Group. Zijn vermogen nam met 9,7% toe naar 170 miljoen euro, goed voor plek 397 op de Quote-lijst.

De baggerende broers Hugo en Kees van de Graaf (Dutch Dredging in Sliedrecht) zagen vorig jaar de bedrijfswinst vertienvoudigen en dat leverde volgens Quote 25 miljoen dividend op. Hun vermogen steeg met 6,5% naar 165 miljoen euro, goed voor plek 403.

Maritiem staalbouwer Cees Ravestein (73) zag volgens Quote zijn vermogen met 6,5% groeien naar 165 miljoen euro (plek 411). Zoon David (45) heeft nu de dagelijkse leiding van Ravestein Shipyard.

Tekst gaat verder onder de foto

Directeur Jan Valkier (62) van gastankerrederij Anthony Veder, die in het voorjaar afscheid nam als voorzitter van redersorganisatie KVNR, houdt zich onbereikbaar voor de Quote-rekenmeesters. Desondanks schatten ze zijn vermogen 3,3% hoger in op 155 miljoen euro. Daarmee bezet Valkier plek 438 in de Quote 500.