HGK brengt dieselelektrische chemicaliëntanker Monomera in de vaart

Bij het ontwerp van de Monomera lag de focus op duurzame technologieën, geoptimaliseerd laadvermogen en op de toekomst gerichte energieconcepten. Het schip is ondergebracht in de business unit Liquid Chemicals van HGK. Het werd samen met Vestolit ontwikkeld en is uitgerust voor het gebruik van klimaatneutrale, toekomstige energiebronnen.

Energiebronnen

De 100 bij 9,50 meter grote tanker heeft een laadcapaciteit van 1809 ton en kan bij een extreem lage waterstand van 1,20 meter nog 348 ton vervoeren. Bij het ontwikkelen van de optimale rompvorm heeft HGK gebruik gemaakt van de nieuwste computational fluid dynamics (CFD) methode om de weerstand te verminderen en de energie-efficiëntie te maximaliseren.

Voor de aandrijving zorgt een dieselektrisch systeem bestaande uit vier Scania generatoren van 325 kW die twee Veth roerpropellers van 500 kW van stroom voorzien. De Gerlien van Tiem leverde zelf de 400 kW boegschroef. Een intelligent energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat het schip zeer zuinig met brandstof omgaat.

Klimaatneutraal

‘Met de Monomera zetten we een duidelijke koers uit naar de toekomst van duurzame binnenvaart. Het is een volgende stap in onze bouwstrategie, gericht op het voorbereiden van onze vloot op klimaatneutrale aandrijfsystemen’, aldus CEO Steffen Bauer van HGK.

Het scheepsontwerp is ontwikkeld in het Design Center van HGK Shipping in samenwerking met Koninklijke Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen BV (Wijgula), de Nederlandse dochteronderneming van HGK Shipping in Druten. Het casco werd gebouwd op de Severnav scheepswerf in Roemenië, de afbouw volgde bij De Gerlien van Tiem.

