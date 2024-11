Geen druppel water meer in Julianakanaal: het graven is begonnen

Rijkswaterstaat is begonnen met het uitgraven van het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Obbicht. Het scheepvaartverkeer via de waterweg is gestremd om het kanaal te verdiepen en verbreden en de bodem en het dijklichaam daarna weer waterdicht te bekleden.

Het Julianakanaal in Limburg wordt dit jaar over een lengte van ruim vier kilometer geschikt gemaakt voor voor grotere schepen. Aannemer Van den Herik voert het werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het kanaal is nu eerst drooggelegd, want een eerdere poging om het kanaal zonder een drooglegging te verbreden, liep uit op een grote mislukking.