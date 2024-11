De nieuwe Schuttevaer is uit: dit is het schip van het jaar 2024 en deel van de Rijn mogelijk patentvrij

De crème de la crème van de maritieme wereld kwam gisteravond bij elkaar tijdes het Maritime Awards Gala in Hilversum. Welke scheepsbouwer heeft het ‘Schip van het jaar 2024’ gebouwd? Wie mag een jaar lang de Maritime Talent Award op de schouw zetten? En wie wordt de winnaar van de Maritime Achievement Award? Naast de glitter en glamour van een groot gala gaat het in de nieuwe Schuttevaer ook over het plan van het Duitse ministerie van Verkeer om een groot deel van de Rijn patentvrij te maken en lees je hoe de wind niet meewerkte tijdens de jaarlijkse Strontrace.



Het Duitse ministerie van Verkeer is van plan de patenten af te schaffen voor een aantal zogeheten ‘trajecten met specifieke risico’s’ op de Rijn en Elbe. Het voorstel werd gedaan door het Bundesamt Wasser- und Schifffahrt. Hierover wordt intussen gesproken met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Die zal 5 december een besluit nemen over het Duitse voorstel. Wat de gevolgen hiervan zijn voor schippers, lees je in Schuttevaer.

‘Het zeer innovatieve emissieloze schip heeft eenmansbediening en is geschikt voor alle waterstanden. Door de gebruikte technologieën is een nieuwe standaard gezet’, zo vindt de vakjury. Het gaat over de Riveer-ferry Gorinchem XII van Holland Shipyards Group, oftewel Schip van het jaar 2024. Andere winnaars van de maritieme awards zijn Fanny Rebiffé van Marin in Wageningen met haar project ‘AI Sail’, de Heave Chief 1100 van Seaqualize en de documentaire Dwarse Scheepsbouwers van VPRO Tegenlicht.

Hoewel het evenement nog zeker een half jaar op zich laat wachten, wordt er bij Havenbedrijf Amsterdam al druk overlegd en nagedacht over de logistieke puzzel die Sail Amsterdam met zich meebrengt. Duizenden pleziervaartuigen en zeker 40 Tall Ships doen in augustus 2025 namelijk Amsterdam aan. Zie daar als binnenvaartschip op het IJ dan maar eens doorheen te komen. Nautisch adviseur bij de Amsterdamse Divisie Havenmeester Arjan de Kremer is nu al bezig met de inrichting van de verkeersbegeleiding tijdens het evenement.

Er is ook ruimte in de nieuwe Schuttevaer voor vlootuitbreiding bij Stream Shipping, een joint venture van Amer Shipping en MSG. Het bedrijf heeft twee 110-meterschepen aan de vloot toegevoegd: de AM Explorer en AM Voyager. Afgelopen woensdag werden de schepen gedoopt.

De Quote 500 zette alle rijke Nederlanders weer op een rijtje. Voor de lezer van Schuttevaer hebben we de lijst grondig doorgenomen en er 25 ‘maritieme rijken’ eruit gefilterd. Het levert een rijtje op met oude bekenden, maar ook met opvallende nieuwkomers. Een ding is zeker: ze hoeven met een gemiddeld vermogen van 726,5 miljoen euro niet elk dubbeltje om te draaien.

