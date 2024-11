Holland Shipyards wint Ship of the Year Award met Riveer-ferry Gorinchem XII

Innovatief

De Riveer-ferry Gorinchem XII van Holland Shipyards Group is uitgeroepen tot Schip van het Jaar 2024. De Gorinchem XII is een lichtgewicht, batterij-elektrische veerpont. Het zeer innovatieve emissieloze schip heeft eenmansbediening en is geschikt voor alle waterstanden. Door de gebruikte technologie√ęn is een nieuwe standaard gezet, zo vindt de vakjury.