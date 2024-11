Foto’s van zeevarenden worden gebundeld

Stuurman, scheepscoördinator én fotograaf Friso Kooijman (55) uit Zaandam is wat ze noemen een duizendpoot. Hij maakte indrukwekkende contrastrijke zwartwit-foto’s op werven en zeeschepen. Komend jaar wil hij een koffietafelboek samenstellen, waarin ook mooie gesprekken staan met ‘zoutwatermensen’. ‘Ik ben op veel verschillende plekken geweest, dat was heel bijzonder en leuk.’

Het boek dat Kooijman wil uitbrengen gaat ook Zoutwatermensen heten. ‘Ik wil mooie verhalen overbrengen van mensen die liefde voor de zee hebben.’ Meest indrukwekkend was de sloop van de grote bulkcarrier OS35 door Koole Contractors in de Amsterdamse haven. ‘Dit was echt een apocalyps. De sloop van een schip is niet leuk. Je ziet hoe alles in de schrootbak verdwijnt. Als iemand die van schepen houdt, voelt dat heel naar aan. De sfeer tussen de slopers was heel goed, die heb ik dan ook gefotografeerd. Ondanks het nare gevoel over het slopen, is het door de rauwheid en teamgeest tussen de slopers een heel mooie serie geworden.’

Feadship

Friso Kooijman wilde als kind piratenkapitein worden, maar ‘dat bleek niet te mogen’. Hij ging naar de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam waar hij werd opgeleid tot stuurman, maar werd verliefd en ging aan de wal wonen. Hij werkte jarenlang in de Amsterdamse scheepsreparatie en internationale nieuwbouw van baggerschepen. Momenteel heeft hij een baan als servicecoördinator bij Feadship. Fotograferen was altijd al een liefde, naast zijn werk volgde hij daarom de fotovakschool. In zijn vrije tijd ging hij fotograferen. ‘Ik ben partijen gaan benaderen en veel wilden wel meewerken. Ik kom zelf uit de zeevaart, ik hoef niet te worden begeleid, ik ken het wereldje. Dat opent bepaalde deuren.’

De crowdfunding moet 6500 euro ophalen, bedoeling is dat het boek Zoutwatermensen een oplage krijgt tussen de 500 en 1000 exemplaren.