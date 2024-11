Een klein kustwachtcentrum op de bovenverdieping

Van kleins af aan is Dijk opgegroeid met radioscanners. Zijn vader had er een en luisterde mee met de scheepvaart op zee. De kotters die binnen voeren, of de zeeschepen die van over de hele wereld de noordelijke zeehavens aandeden. Alles luisterden vader en zoon Dijk mee. Inmiddels is Robert semi-professioneel actief en heeft hij zijn bovenverdieping omgebouwd tot heuse controlekamer.

Naast zijn hobby op de bovenverdieping, is Dijk ook in het dagelijks leven actief in de wereld van radioverkeer. Als frequentiemanager bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, houdt hij zich bezig met frequenties en zendmasten van radiozenders. Vraag iets over frequenties, zenden, korte of lange golf en hij weet het, en vertelt er vol passie over.

Enorm bereik

Eenmaal boven in de ‘schatkamer’ kan het wel een klein kustwachtcentrum worden genoemd. Hoewel de zee niet direct in zijn achtertuin ligt, heeft Dijk dankzij een metershoge antenne een enorm bereik. Scheepvaart tot aan de Eemshaven en de Duitse Bocht en luchtvaart tot circa 70 kilometer vanaf zijn huis, kan hij allemaal uitluisteren.

Met meerdere marifoons luistert Dijk verschillende kanalen uit. Bij een incident op zee kan eventueel nog worden geschakeld om zo alles te kunnen horen. Naast de VHF heeft Dijk ook nog luchtvaartontvangers in zijn console ingebouwd, om ook militaire luchtvaart te kunnen volgen, waaronder de Kustwachthelikopter.

Tekst gaat verder onder de foto

AIS-dekking

Verder beschikt Dijk over een AIS-ontvanger. Wie op MarineTraffic de scheepvaart volgt, heeft dat mede te danken aan Dijk, die zorgt dat schepen zichtbaar zijn. Tezamen met andere zendamateurs en meerdere KNRM-stations langs de Nederlandse kust, cre├źeren deze 52 locaties een complete AIS-dekking van Nederland. Deze data worden allemaal samengevoegd en kunnen bijvoorbeeld door websites als MarineTraffic en Vesselfinder worden gebruikt.

Met het bereik van de marifoon en de AIS-ontvangers kan Dijk dan ook een groot deel van de Noordelijke kust horen en zien. ‘Zo krijg ik weleens telefoontjes van het Kustwachtcentrum of ik een schip kan bereiken’, vertelt hij. Ook informeert hij soms de Kustwacht of havendienst wanneer hij denkt dat een schip een verkeerde koers vaart, want vaarervaring op zee heeft Dijk ook.

Richtingzoeker

Naast alle ontvangers waar het radioverkeer op binnenkomt, beschikt Dijk ook nog over een radiorichtingzoeker. Dit apparaat kan marifoonsignalen op de graad nauwkeurig uitpeilen en bepalen waar het signaal vandaan komt. Mocht er een incident op zee zijn, kan hij vanuit Niezijl gaan peilen om zo te assisteren bij zoekacties op zee.

Denkend dat alles wel is genoemd, vertelt Dijk nog dat hij, naast zijn AIS-ontvangers voor scheepvaart ook nog beschikt over een eigen Flightradar voor luchtvaart. Hierop kan hij alle luchtvaart binnen een straal van circa 70 kilometer zien aankomen. ‘Ik had in mijn console nog plekken over, dan maar de luchtvaart erbij. Dit is ook een mooie combinatie bij incidenten waarbij de Kustwachthelikopter wordt opgeroepen.’

Complete plaatje

In de ruimte is echt overal aan gedacht, van verkleurende lampen boven het console, tot aan een lichtkrant waarop P2000-meldingen voor brandweer en KNRM binnenkomen. Het oude kompas aan het plafond, maakt het plaatje compleet. Elke avond is Dijk achter de knoppen te vinden, want zo zegt hij: ‘Televisie is toch niet mijn ding.’

Om anderen ook te laten meeluisteren met alles wat hij ontvangt, heeft hij een Zello-account aangemaakt onder de naam Niezijl. Via de scanners van Robert kan dan direct worden meegeluisterd worden met de VHF-kanalen 0, 5, 16, 67 en 97. En dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

