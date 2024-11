Vrouwen in de binnenvaart: leiderschap op het water

Column

De scheepvaart wordt van oudsher gezien als een door mannen gedomineerde sector, met beelden van grote schepen, zware ladingen, lange dagen op het water en stoere mannen. Maar dat beeld is aan het veranderen. Steeds meer vrouwen kiezen voor een carrière in de binnenvaart, en doen dat met succes. Het televisieprogramma Vrouwen die Varen laat zien dat vrouwelijke maritieme professionals een belangrijke rol kunnen spelen in deze sector. Wat voegen vrouwelijke leiders toe aan de binnenvaart? Spoiler alert: heel veel!