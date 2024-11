Platte oester terug in de Noordzee met hulp van DOS

Het gaat om eenvoudig te vervoeren betonelementen waaraan volwassen oesters zijn bevestigd. Bedoeling is dat deze oesters zich voortplanten en uiteindelijk oesterriffen vormen in het windpark. De nieuwe methode moet het mogelijk maken op een eenvoudige en betaalbare manier oesters op grote schaal te introduceren en zo bij te dragen aan de biodiversiteit in offshore windparken. Doel is de oorspronkelijke oesterpopulatie in de Noordzee te herstellen.

Ørsted en Van Oord werken al geruime tijd aan de herintroductie van de Europese platte oester in de Noordzee. Tot nu toe werden oesters voornamelijk uitgezet op grote, zware oesterconstructies die met een kraan moesten worden geïnstalleerd. De nieuwe betonelementen kunnen eenvoudig vanaf het dek van een klein schip op de zeebodem worden gelegd. Dat betekent dat transport en installatie kunnen worden opgenomen in reguliere onderhoudswerkzaamheden in het windpark. De uitgezette oesters zullen met een onderwatercamera worden gevolgd om de effectiviteit van de methode te beoordelen.

Ecosysteem

Zo’n 150 jaar geleden was ongeveer 20% van de Nederlandse zeebodem bedekt met oesterriffen. Nu zijn deze riffen vrijwel verdwenen, samen met het waardevolle ecosysteem dat ermee samenhing. Zo filterden de oesters het zeewater en boden beschutting aan talrijke vis- en schelpdiersoorten.