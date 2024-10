Stream Shipping brengt 110-meterschepen met hybride voortstuwing in de vaart

AM Explorer en AM Voyager

Stream Shipping, een joint venture van Amer Shipping en MSG, heeft twee 110-meterschepen aan de vloot toegevoegd met een hybride voortstuwing. De schepen kunnen tot 36 uur batterij-elektrisch varen. Het zijn de AM Explorer en AM Voyager. De AM Voyager was al sinds begin dit jaar in de vaart als Adriana Maria. De AM Explorer wordt vandaag, woensdag 30 oktober, gedoopt.