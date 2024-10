Meer vrije tijd en nooit meer zeeziek

Kielzog

Olaf van Wensveen (1976) is sinds twee jaar schipper op de tanker Anaconda (135 x 11,40 meter, 3513 ton, 1836 pk Caterpillar) van Nerodia Tankvaart CV die met minerale olie op de Rijn en in het ARA-gebied vaart. Terwijl hij de tankhoofden bijschildert, vertelt hij hoe het zo gekomen is.