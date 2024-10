Het gaat zo slecht met de Oosterscheldekreeft dat feestelijke seizoensopening is afgelast

Waarom er zo weinig kreeft in de Oosterschelde zit, is vooralsnog onduidelijk. Er zijn geen ziektes ontdekt. In de Grevelingen zit nog wel kreeft. Daar zijn er vorig jaar honderden uitgezet en het bestand groeit gestaag.

Hoopvol is, dat er veel kleine kreeft is gezien, maar het duurt twee tot drie jaar voordat die consumptierijp is. Bij grote kreeften duurt dit zelfs 10 jaar. De traditionele veiling, die hoort bij de opening van het seizoen, blijft nu ook achterwege.

Volgens Oosterscheldevissers en ‘kenners’ komen ‘s-werelds beste kreeften uit de Oosterschelde. Na te zijn gekookt zijn ze iets zoeter en steviger van structuur dan andere kreeften. In de restaurants zijn ze ook duurder dan kreeft die elders is gevangen.

Voor de vissers is het een enorme teleurstelling. Voor kreeft wordt goed betaald. Zij missen nu een deel van hun inkomsten. Duikers hebben ontdekt dat er nog wel kreeft is, maar dat ze erg sloom zijn, terwijl ze zich normaal gesproken hardnekkig verdedigen met hun scharen. Er zou ook veel dode kreeft te vinden zijn. Dat wil zeggen lege schalen, verteerd in het zoute water, of opgegeten door andere dieren.

Lees ook: Eerste Oosterscheldekreeft voor bijna 50 euro per kilo over de klok Lees ook: Oosterscheldekreeft lang in rust-modus