De nieuwe Schuttevaer is uit: KBN wil uitzoomen en de Maritime Achievement Award-kanshebbers

Directeur Maira van Helvoirt van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil af van het beeld dat de binnenvaart bestaat uit een schipper en een schip. Waarom dat volgens haar belangrijk is, licht ze uitgebreid toe in de nieuwste Schuttevaer. En wie gaat er vandoor met de Maritime Achievement Award 2024? De drie genomineerden krijgen alvast een podium.

‘Het schip is slechts het gereedschap’, dat zegt Maira van Helvoirt, directeur van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Volgens haar moet de branchevereniging veel beter duidelijk maken hoe enorm belangrijk de sector is voor de Nederlandse economie. In een uitgebreid interview in Schuttevaer legt ze uit wat ze daar precies mee bedoelt.

De genomineerden voor de Maritime Achievement Award 2024 zijn bekend. De kanshebbers dit jaar zijn: de vrijwilligers bij de KNRM, de VPRO-uitzending Dwarse Scheepsbouwers en de opvarenden van de Koninklijke Marine. Wie wordt de opvolger van Databank Koopvaardij, die de prijs vorig jaar in de wacht sleepte?

Het Havenbedrijf Rotterdam kwam met kwartaalcijfers. De overslag in de Rotterdamse haven is tot en met het derde kwartaal van dit jaar met 0,4% gedaald. De totale overslag kwam daarmee uit op 328,6 miljoen ton ten opzichte van 329,9 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag is het enige segment met groei, al wordt het gat met Antwerpen kleiner.

Nog meer winnaars in de krant. En niet zomaar Ă©Ă©n. George G. Westerbeek wist geheel foutloos en op eigen kracht de Schuttevaer Motorenquiz 2024 te maken. De gepensioneerd schipper kreeg zaterdag 26 oktober de SHVP Wisseltrofee uitgereikt, in het scheepsmotorenmuseum van de SHVP in Papendrecht. ‘Ik heb met 11 vragen AI geprobeerd. Daarvan waren er zes fout.’

