Nieuw postzegelontwerp toont een eeuw industriële innovatie

PostNL heeft 14 oktober op de Dag van de Postzegel twee postzegelvellen uitgebracht gericht op waterstof als energiebron en innovatieve transportmiddelen. Op de postzegels staat onder meer een schip met rotorzeilen, een zogenoemd WASP-schip. Een andere postzegel toont een futuristisch vliegtuig, een Flying-V. Het is een knipoog naar een bijna eeuw oude postzegel.

Het ontwerp van het postzegelvel is van de hand van grafisch ontwerper Sandra Smulders uit Gouda, met de frankeerzegels Koningin Wilhelmina 1931-1933 als inspiratiebron. Op die zegels stonden voorbeelden van de industrie en innovaties van toen. Daar stonden op: De Hoogovens, Fokker vliegmachines en motorvrachtschepen.

‘Industrie van de Toekomst’

Bijna 100 jaar later ziet de industrie er heel anders uit, zo blijkt ook uit de nu gepresenteerde postzegelvellen. Op de postzegel staat ‘Industrie van de Toekomst’ en behalve koning Willem-Alexander is een duurzaam vervoermiddel te zien, zoals het schip met vier rotorzeilen. De TU Delft doet onderzoek naar de ontwikkeling en potentie van windhulpvoortstuwing op schepen. ‘Windhulpvoortstuwingssystemen (wind assisted ship propulsion, WASP) kunnen de uitstoot van schepen verminderen. Een van deze mechanische systemen zijn de zogenaamde rotorzeilen om aanvullende stuwkracht te genereren. Geïntegreerd in een geoptimaliseerd scheepsontwerp kan hiermee een brandstofbesparing van 30-40% worden behaald.’

Er zijn al enkele reders die terug hebben gegrepen naar wind als onderdeel van de voortstuwing. Schip van het Jaar-winnaar Canopée beschikt bijvoorbeeld over vier 30 meter hoge Oceanwings. Die moeten voor een brandstofbesparing van zo’n 35% zorgen. Ook Nederlandse reders kijken naar de mogelijkheden van varen met zeilen. Anthony Veder heeft een wereldprimeur door als eerste VentoFoils te installeren op een gastanker en Jumbo heeft er twee geïnstalleerd op het zware-ladingschip Jumbo Jubilee.

Op de andere postzegel staat een nieuw type vliegtuig: de Flying-V. Het is een ontwerp voor een energiezuinig vliegtuig voor de lange afstanden. Dit ontwerp, waarbij de passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugel, verbruikt door een betere aerodynamische vorm en lager gewicht 20% minder brandstof dan de moderne vliegtuigen van nu.

‘Het klimaatneutraal maken van de scheepvaart en luchtvaart is een belangrijk onderzoeksthema aan de TU Delft, met een grote rol voor de faculteiten Mechanical Engineering, Aerospace Engineering en Industrieel Ontwerpen’, schrijft de TU Delft op haar website.

De postzegels zijn te bestellen op de webshop van PostNL.