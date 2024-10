Waar staan we nu met smart shipping?

De ontwikkeling van technologie├źn voor smart shipping en autonoom varen gaan ontzettend snel en er is in de praktijk ook al heel veel mogelijk. Het Smart Shipping Event 2024 maakt op donderdag 28 november de balans op en kijkt vooruit naar alles wat er nog komen gaat.

Het congres vindt ditmaal plaats in Wings op Rotterdam The Hague Airport en het programma staat bol van projecten en initiatieven die nu al plaatsvinden. Van 10:00 tot 16:30 uur worden de deelnemende professionals helemaal bijgepraat over de stand van zaken en er wordt tevens een ruimhartige blik op de (nabije) toekomst geworpen. Uiteraard staan er tussendoor en na afloop verschillende netwerkmomenten ingepland waarop de aanwezigen de opgedane indrukken met elkaar kunnen bespreken.

Realiteit of toekomstmuziek?

Het programma is inmiddels voor het grootste deel bekend. De dag wordt geopend door Ilse Rodewijk van smart shipping-platform SMASH! en hoofdredacteur Ren├ę Quist van Schuttevaer, het maritieme vakblad dat de bijeenkomst organiseert. Quist en Rodewijk gaan met elkaar in gesprek over de centrale vraag van de dag: zijn autonome schepen realiteit of toekomstmuziek? Zij zullen de dag ook afsluiten door de belangrijkste bevindingen van het congres met elkaar en de deelnemers te bespreken.

Vervolgens wordt ingegaan op de diverse voors en tegens van autonoom varen. Dat thema wordt besproken door Louis-Robert Cool van Seafar en Remco Pikaart van Shipping Technology. Na de eerste netwerkpauze is het tijd voor de praktijk en wordt namens zowel de DARI Groep als Reederei Deymann verteld over de bedieningscentrales in Duitsland van waaruit schepen (gaan) worden bestuurd. Ook namens Seafar, dat de technologie voor beide centrales levert, wordt meegepraat over dit onderwerp.

Wetten, regels en praktijkcases

Tijdens de lunch is er een uur lang gelegenheid om de presentaties van de ochtend met elkaar te bespreken en vervolgens zal er worden ingegaan op wet- en regelgeving. Vaak wordt gezegd dat aanvullende wetten en regels noodzakelijk zijn om hordes voor autonoom varen weg te nemen. Door experts van Rijkswaterstaat, de Vlaamse Waterweg en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart wordt verteld hoe de relevante wet- en regelgeving nu in elkaar steekt en welke ontwikkelingen er de komende jaren worden verwacht.

Na het volgende netwerkmoment praten Remco Pikaart en Tom Panjer de deelnemers bij over de aanzienlijke technologische ontwikkelingen die de trackpilot de laatste tijd heeft doorgemaakt. Daarna komen twee cases aan bod: zelfvarende veerboten naar de Waddeneilanden en autonoom varen op de short sea-corridor tussen Nederland en Noorwegen. Na de inhoudelijke afsluiting door Ilse Rodewijk en Ren├ę Quist wordt het Smart Shipping Event 2024 afgesloten met een netwerkborrel.



Op de website van het evenement staat onder meer een video-impressie van de vorige editie, meer informatie over het programma en de sprekers en uiteraard de mogelijkheid om te registreren voor deelname.