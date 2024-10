Roadmap brandstoftransitie waarschuwt: ‘Producenten gaan niet direct produceren voor de zeevaart’

Brandstoffen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft donderdag 24 oktober een Roadmap Brandstoftransitie in de zeevaart gepresenteerd. Hierin staat hoe een klimaatneutrale zeevaart in 2050 bereikt kan worden. De zeevaart vaart op stookolie, de goedkoopste brandstof die er is. Dat financiële voordeel wordt in de toekomst een nadeel, want producenten zullen eerder gaan leveren aan de luchtvaart en andere modaliteiten, die meer betalen als ze kunnen kiezen.