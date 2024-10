Gezocht… Project engineer

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En bij wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Project engineer

Bedrijf: AAA Propulsion

Standplaats: Boven-Leeuwen

Sector: Scheepsmotorenbouw

De functie staat al enige tijd open, jullie willen er op de Offshore Energy Exhibition aandacht aan besteden. Vertel.

Wim Boersma, operations consultant bij AAA Propulsion: We willen daar grote actiefoto’s ophangen uit ons bedrijf. Om zo de aandacht te trekken voor deze mooie functie. Deze spil in onze organisatie moet in staat zijn om veel ballen in de lucht te houden: van het managen van de klant en het project, tot het in de gaten houden van deadlines, het lezen en bijwerken van technische tekeningen, en soms het bestellen van onderdelen. Daarnaast moet de kandidaat assertief genoeg zijn om zelf oplossingen te vinden als dingen niet geregeld zijn. Immers: het staat bij ons niet altijd ergens in een boekje beschreven.

Welke producten maakt AAA Propulsion?

We maken innovatieve elektrische scheepsaandrijvingen in een podconstructie. Simpel gezegd hangt de motor in een pod onder het schip, waardoor je bijna niets meer op het dek nodig hebt, behalve stroom. Onze gepatenteerde automatische versnellingsbak maakt ons uniek. Hoe groter de pod, hoe beter ons systeem werkt. Steeds meer bedrijven kijken naar milieuvriendelijke oplossingen zoals de onze, en dat opent veel deuren voor ons.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit en wat voor persoon zoeken jullie?

Als project engineer ben je de schakel tussen de klant en onze interne organisatie. Je zorgt dat de planning en contractuele afspraken nagekomen worden, maar je moet ook technisch goed onderlegd zijn. Bovendien moet je procedureel kunnen denken: zorgen dat alles geregeld is als we bijvoorbeeld onderdelen naar het buitenland sturen. Omdat iedereen het druk heeft, moet je pro-actief zijn. Zie je iets wat niet goed loopt? Dan pak je het zelf op en zorg je dat het geregeld wordt.

Hoe is de bedrijfscultuur?

We zijn een klein team van zes man en werken heel direct met elkaar. No-nonsense, iedereen wordt met respect behandeld, maar we draaien niet om dingen heen. Als je iets dwars zit, zeg het gewoon. De directeur is meer een ondernemer dan een manager die alles wil controleren. Hij verwacht ook van anderen dat ze zelfstandig werken en hun verantwoordelijkheid nemen.

Wat zijn behalve salaris zoal de motieven om bij AAA Propulsion te komen werken?

We bieden inderdaad een marktconform salaris, maar belangrijker vinden we dat onze mensen zich kunnen ontwikkelen – opleiden zit prominent in onze bedrijfscultuur. Het AAA-team werkt samen met onze klanten aan duurzame, innovatieve pod-voortstuwingsoplossingen voor hun uiteenlopende behoeften. Werken aan een beter milieu: ook dat is een belangrijke motivatie.

Hoe flexibel is de functie als het gaat om thuiswerken?

Thuiswerken is geen probleem, zolang je maar fulltime bereikbaar bent en beschikbaar voor overleg. We hebben wel een aantal vaste momenten waarop iedereen op kantoor is, zoals op maandag, om het projectoverleg te houden en de week door te spreken. Woensdag proberen we ook vaak samen te komen. Verder blijven we via Teams in contact als we even snel iets moeten afstemmen of een tekening willen doornemen.

Ten slotte: dé ultieme reden om te solliciteren?

Als je een achtergrond hebt in werktuigbouw of mechatronica en inhoudelijke kennis meebrengt, krijg je hier de kans om je eigen werk vorm te geven. Het mooie aan deze functie is dat je hem echt zélf creëert.

