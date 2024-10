EcoTrader 5050 Mangen gaat eerste lading halen

Royal Bodewes heeft donderdag 17 oktober in de Eemshaven bouwnummer 830 Mangen opgeleverd aan de Duitse Rörd Braren Reederei. Staande de oplevering werd het schip in langlopend charter toegevoegd aan de vloot van de Zweedse Ahlmarkslines. Drie dagen later werd het schip gedoopt door Ann Johansson, echtgenote van Bo Wärmling, oud-directeur van het Ahlmark-concern.

Het op 26 juli als laatste op de Foxhol-locatie van SaS in opdracht van Royal Bodewes gebouwde schip, is van het type Bodewes 5050 Eco Trader, waarvan in april al de Unden was opgeleverd aan Braren. Met de hoogste ijsklasse 1A en veel duurzame aspecten zijn beide minibulkers toekomstbestendige toevoegingen aan de acht bulkcarriers tellende vloot van Ahlmark. Het duo, met thuishaven Hamburg op de kont, heeft de notatie ‘clean ship’.

De brandstoftanks zijn vrij van de scheepsromp en de uitstoot wordt tot een minimum beperkt, terwijl de laadcapaciteit hoog is. Verder zijn veel componenten van Europese makelij ingebouwd, zoals een 1780 kW ABC-8 DZC hoofdmotor die een snelheid gaat leveren van 12 knopen. De 87 meter lange schepen met een laadvermogen van 5050 dwt, bieden accommodatie met sanitaire privé-faciliteiten aan negen bemanningsleden.

Braren

Het in 1990 opgerichte familiebedrijf Braren bouwde al eerder bij Bodewes. In 2003, 2007, 2008 en 2020 leverde de Groningse werf het drietal ijsklasse 1B Traders 4300 Bremer Anna, Bremer Elena en Bremer Johanna (4350 dwt) op. Dit drietal werd uitgerust met twee NMF-dekkranen van 36 ton op 22 meter. De ijsklasse 1A genoteerde Annika Braren (5050 dwt) werd exact vier jaar geleden aan de Brarenvloot toegevoegd. Dit schip heeft eveneens een ‘clean ship notation’. In de machinekamer is een MaK 6M25E van 1850 kW geplaatst.

Ahlmark

De minibulkers Mangen en Unden, met de kenmerkende zwarte letter A in een wit vlak op de schoorsteen, werden dus traditiegetrouw in Noord-Nederland besteld. Het staalsnijden voor de nieuwbouwschepen had plaats op precies dezelfde locatie waar Ahlmark eind jaren ’80 van de vorige eeuw ook hun schepen liet bouwen. Ahlmark Lines is een dochteronderneming van O.F. Ahlmark & Co Eftr en een van de belangrijkste scheepvaartbedrijven in het Zweedse Vänerdistrict. Het bedrijf werd 177 jaa geleden opgericht en is de oudste rederij van Zweden met als core business het transport van bosproducten naar Groot-Brittannië.

Onder gezag van kapitein Edgar Höne is de nieuwe Mangen (IMO 9923308, roepletters DJMJ2) kort na de doop uit de Eemshaven vertrokken naar het Noorse Mandal waar, bosproducten moesten worden geladen voor Skelefteå in Noordoost-Zweden.

