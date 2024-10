De scheepsbouwspecial is uit: kansen in Paraguay en onmisbaar voor Europa

In de scheepsbouwspecial uitgebreid aandacht voor Paraguay. Het land heeft geen enkele meter kustlijn, maar beschikt wel over veel rivieren en heeft de derde grootste binnenvaartvloot ter wereld. Nederlandse ondernemers zien kansen en mogelijkheden genoeg. Verder: Arnout Damen ziet zijn Damen Shipyards als onmisbaar in Europa.

Lees de hele krant hier via de link.

Paraguay staat niet bekend als maritieme grootmacht. Toch herbergt het land de derde grootste binnenvaartvloot ter wereld. Het netwerk van rivieren, met de Paraguay- en Paraná-rivier als belangrijkste aders, vormt de ruggengraat van het binnenlandse en internationale transport. ‘De binnenvaart speelt hier een cruciale rol in de handel’, zegt Dirk Meewis, die Concordia Damen vertegenwoordigt in Zuid-Amerika. ‘Paraguay is afhankelijk van deze rivieren voor de in- en uitvoer van grondstoffen zoals soja, ijzererts en cellulose.’ Ongeveer 80% van de totale handelsbewegingen verloopt via de binnenvaart.

Over hoe Dirk Meewis en Concordia Damen in Paraguay terechtkwamen vertelt eigenaar Chris Kornet. Hij was één van de pioniers die de potentie vroegtijdig inzag. Met de twee casco’s die hij eerder naar Brazilië had verscheept, besloot Concordia zijn nieuwe koers uit te zetten op de Paraguayaanse rivieren. Maar ook deze onderneming ging niet zonder slag of stoot. ‘We moesten de casco’s vanuit Noord-Brazilië naar de Rio Paraguay slepen’, vertelt Kornet. ‘Dat was een helse klus, want het weer zat tegen en de route was moeilijk begaanbaar.’

Iets verderop in Zuid-Amerika timmert luikenbouwer Blommaert ook aan de weg. Van een opdracht voor een Duitse rederij is de luikenproducent uitgegroeid tot een speler van formaat in Brazilië. Intussen varen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al zo’n 400 duwbakken met aluminium luikenkappen uit België. Blommaert ontwikkelde een prototype, en na succesvol te zijn getest in het noorden van Brazilië, volgde een order voor 50 luikenkappen en later nog eens 150. Zo liep het uiteindelijk al op tot kuikenkappen voor 400 duwbakken.

Dichterbij huis vertelt Arnout Damen over zijn Damen Shipyards. De scheepsbouwer uit Gorinchem sleept momenteel internationaal de ene na de andere defensie-order binnen. Ook met ‘groene’ schepen schrijft Damen zwarte jaarcijfers. En dat is voor iedereen goed nieuws, stelt de topman. ‘Onze scheepsbouwindustrie is van levensbelang voor de positie van Europa.’

Innovatieve windvoortstuwing wint terrein in de Nederlandse zeevaart. Zowel zware-ladingrederij Jumbo als tankerrederij Antony Veder maakte deze maand bekend een schip te hebben uitgerust met VentoFoils van Econowind. Anthony Veder heeft zelfs een wereldprimeur door de verticale vleugelprofielen als eerste te installeren op een gastanker. De ethyleentanker Coral Patula is voorzien van twee VentoFoils. Later dit jaar zal ook zusterschip Coral Pearl ermee worden uitgerust.

