Aanvaring met Baltimore Bridge gaat scheepseigenaar meer dan 100 miljoen dollar kosten

Schadeclaims

De eigenaar van het containerschip dat tegen de Francis Scott Key Bridge in Baltimore in de Verenigde Staten voer gaat ruim 100 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) schadevergoeding aan de Amerikaanse federale overheid betalen. De staat Maryland, waaronder de brug valt, claimt zelf ook een schadevergoeding. De eigenaar kan ook claims tegemoet zien van de families van de zes mensen die omkwamen bij de botsing en werknemers die werden gedupeerd omdat de toegang tot de haven van Baltimore na de botsing was geblokkeerd.