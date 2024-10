Nieuwe Koers: Izaäk van Persie 55 jaar in dienst bij Koedood Marine Group

Wie verhuizen er deze week allemaal naar een nieuwe werkgever in de maritieme sector? Zijn er CEO’s, commissarissen of andere prominenten die een nieuw visitekaartje moeten laten maken? Ofwel: wie vaart er een nieuwe koers?

Een nieuwe koers is het misschien niet, maar dat maakt het niet minder bijzonder: een indrukwekkend jubileum afgelopen week bij Koedood Marine Group. Izaäk van Persie is 55 jaar in dienst bij de leverancier van scheepsmotoren. Hij houdt zich al decennia bezig met het opbouwen van motoren, voordat deze in een schip worden gezet. Om de bijzondere mijlpaal te vieren, kwam de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, Patrick van der Giessen, Van Persie persoonlijk feliciteren. ‘Met meer dan vijf decennia aan ervaring heeft Izaäk een onuitwisbare stempel gedrukt op ons bedrijf. Zijn toewijding, vakmanschap en enorme betrokkenheid zijn een inspiratie voor ons allemaal. Van het begeleiden van collega’s tot het bijdragen aan de groei van Koedood, Izaäk heeft elke fase van ons bedrijf meegemaakt’, aldus Koedood Marine Group op LinkedIn.

Peter van den Berg volgt 1 november Jelle Loosman op als managing director van Damen Shipyards Den Helder. Van den Berg is sinds 1997 in dienst bij Damen Shipyards Den Helder, eerst in de functie van project manager en later als adjunct-directeur. Loosman gaat met pensioen, na 42 jaar werkzaam te zijn geweest voor de scheepswerf.

Johan Klaps volgt Annick De Ridder op, die eind september Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport is geworden. Op Klaps' allereerste werkdag stelde Port of Antwerp-Bruges zijn kwartaalcijfers voor. 'Om op mijn allereerste werkdag als havenschepen meteen sterke kwartaalcijfers te kunnen aankondigen van Port of Antwerp-Bruges is een moment van professioneel geluk', zegt hij. Antwerpen heeft sinds deze week een nieuwe havenwethouder.

Daan Schalck stopt onverwacht als CEO bij North Sea Port. Schalck was sinds 2009 directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent en sinds 2018 als CEO van NSP. Hij gaat het havenbedrijf na 15 jaren verlaten. Schalck blijft nog tot eind dit jaar actief en zal in nauw overleg met de bestuurders staan. Voor deze transitieperiode is een deel van zijn takenpakket overgedragen aan de andere bestuurders. De continuïteit blijft gegarandeerd. De zoektocht naar een nieuwe CEO wordt op korte termijn opgestart.

