‘Groen’ superjacht van Feadship maakt proefvaart op de Noordzee

Project 821

Project 821. Onder die naam presenteerde de Amsterdamse scheepswerf Feadship dit voorjaar het grootste superjacht ooit in Nederland gebouwd. Onlangs maakte het haar eerste proefvaart op de Noordzee. De officiële oplevering staat gepland in 2025. Er worden nooit mededelingen over gedaan, maar het gerucht gaat dat het jacht voor circa 600 miljoen euro is gebouwd in opdracht van miljardair Bill Gates.