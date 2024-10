De uitdagingen van elektromotoren in de scheepvaart

Elektromotoren in de scheepvaart moeten aan strenge eisen voldoen om onder zware omstandigheden betrouwbaar en duurzaam te functioneren. ‘Wij leveren veel elektromotoren aan de maritieme sector’, vertelt Jan Bakker, salesmanager bij Kolmer Elektromotoren. ‘Dat heeft te maken met de combinatie van de krachtige en efficiënte Cantoni-elektromotor uit Polen, gecoat met onze innovatieve slijtvaste Kolmer Top Coating. Deze coating verlengt de levensduur van elektromotoren die worden blootgesteld aan externe omstandigheden met een factor 4. De Cantoni-motor is niet alleen zeer krachtig, maar ook de zuinigste in zijn klasse én snel leverbaar. Want elke minuut dat een schip stil ligt, kost geld.’

‘Een mooi voorbeeld hiervan is een klant die met spoed een elektromotor met C5-coating nodig had’, vervolgt Bakker. ‘Echter C5 coaten kost tijd door stralen en opbouw van verflagen. Dit duurde de klant te lang en hij vroeg om een andere oplossing. Want hij moest ondanks de C5-coating elk jaar z’n elektromotor vervangen doordat deze op de boeg stond en zwaar werd aangetast door zout water. Daarop boden wij de Kolmer Top Coating aan, die we op veler verzoek van klanten uit de maritieme sector ontwikkeld hadden. Deze coating vormt geen afdichtende laag, maar verankert zich dwars door de laklaag heen aan het metaal. Hierdoor komt er geen vuil en vocht onder de laklaag, zelfs niet bij lakbeschadiging. Bovendien draagt het bij aan het klimaatdoel van een klimaatneutraal Nederland, door het verminderen van grondstofverbruik. Dit speelde in 2018, toen we de topcoating hebben toegepast. Sindsdien hoefde de motor niet meer vervangen te worden.’

Krachtige motor op maat

Hier ging het om een 5,5 kW Cantoni-remmotor met hoed, IP66 waterdicht en gespoten in een speciale kleur. Vaak wordt er ook een verwarmingselement ingebouwd om condensvorming door temperatuurwisselingen in de motor te voorkomen. Cantoni elektromotoren staan bekend om hun kracht en aanpasbaarheid. Sterke lagers en gebruik van kwaliteitsmaterialen liggen hieraan ten grondslag.

Maar ook het bovengemiddeld hoge rendement en de hoogste Cosinus phi – wat aangeeft hoe zorgvuldig de elektromotor met stroom omgaat – maakt dit motormerk tot een krachtige en zeer efficiënte elektromotor. Met in Nederland, 20.000 elektromotoren op voorraad, eigen engineering, moderne werkplaats en spuitcabine wordt er snel en op maat geleverd. Deze motor is direct naar Roemenië verzonden, waar het schip aan wal lag.

Goed voor portemonnee en planeet

Bakker sluit af: ‘De combinatie van de Cantoni elektromotor met Kolmer Top Coating verlaagt niet alleen het energieverbruik aanzienlijk, maar zorgt ook voor een krachtige motor die minimaal vier keer langer meegaat. Goed voor planeet en portemonnee.’