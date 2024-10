Antwerpen-Brugge ziet containerstroom 6,8% groeien

De haven van Antwerpen-Brugge heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 210,5 miljoen ton overgeslagen. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De containeroverslag steeg 6,8% naar 10,1 miljoen teu. Bijna 1 op de 10 van de behandelde containers betrof een koelcontainer.

In tonnen gemeten steeg de containeroverslag tot en met september 2024 met 8,9%, waarbij de aanvoer met 10,2% en de afvoer met 7,9% toenam. Met name in het derde kwartaal trok de containeroverslag aan met een stijging van 12,3%.

Reefers

Bijna 1 op de 10 in de Vlaamse havens behandelde containers is een koelcontainer. Het aantal beladen koelcontainers steeg met 9,7% en was goed voor 8,5% van de totale containertrafiek. De temperatuurgecontroleerde containers vervoeren producten zoals vers fruit, groenten, vlees, vis, farmaceutische goederen en chemicaliën.

Volgens het Havenbedrijf is het marktaandeel van Port of Antwerp-Bruges in de containerbehandeling in de Hamburg-Le Havre Range met 0,8 procentpunt gestegen tot 30,7%.

Breakbulk

Het Havenbedrijf ziet dat de groei in het containervervoer doorzet, terwijl de onstabiele geopolitieke en economische omstandigheden duidelijk impact hebben op de overige goederenstromen. Hoewel conventioneel stukgoed in het tweede kwartaal van 2024 sterk presteerde, daalde de overslag in het derde kwartaal, waardoor de totale overslag 4,8% lager uitkomt dan vorig jaar.

IJzer en staal daalden licht met 0,6%, waarbij afvoer (+4%) deels de daling in aanvoer (-3,5%) compenseerde. De daling is te wijten aan een lagere vraag vanuit staalverwerkende sectoren zoals de bouw- en auto-industrie. Producten zoals hout (-32,9%), papier en cellulose (-22,6%) en bouwmaterialen (-36,9%) kenden eveneens een sterke daling, terwijl de niet-gecontaineriseerde overslag van fruit, groenten en andere koellading met 4,1% steeg.

Minder aanvoer RoRo

De RoRo-trafieken daalden met 5,5%. ‘De druk op de autoterminals nam weliswaar af, maar dat kwam door een lagere aanvoer, niet door een versnelde afvoer naar klanten’, duidt het Havenbedrijf in het kwartaalrapport. De overslag van vervoermateriaal daalde met 13,3%. De overslag van high & heavy (-23,5%) en vrachtwagens (-10,3%) nam af, net zoals de overslag van tweedehands auto’s (-42,6%). Na een sterke stijging in 2022 en 2023 daalde ook het vervoer van nieuwe auto’s in de eerste negen maanden van 2024 met 11,4%. ​

Spanje en Portugal

De overslag van onbegeleide vracht (exclusief containers) via RoRoschepen in Zeebrugge steeg met 2,8%. De daling van trafieken van en naar het Verenigd Koninkrijk (-4,1%) werd gecompenseerd door een stijging van de overslag van en naar Spanje en Portugal (+35,7%), Scandinavië (+16,7%) en Ierland (+2,2%).

Meststoffen +30,6%

De overslag van droge bulk daalde met 1,4%, voornamelijk door een sterke daling in de overslag van steenkool (-55,3%). Droge bulk, exclusief energetische producten zoals steenkool en houtpellets, groeide met 9,5%. Meststoffen, de grootste productcategorie in dit segment, zet haar groei voort (+30,6%) na een scherpe daling in 2022 als gevolg van sancties en hoge gasprijzen. Ook overige bouwmaterialen en non-ferro ertsen groeiden met respectievelijk 7,3% en 4,8%, terwijl zand en grind (+0,1%) en schroot (-0,7%) min of meer stabiel bleven.

Biobrandstoffen

De overslag van vloeibare bulk daalde na negen maanden met 2,5%, als gevolg van lagere volumes vloeibare brandstoffen (-8,9%) en LNG (-10,2%). Vooral dieseloverslag (-23,1%) daalde door een zwakke vraag, terwijl LPG (+8,8%), stookolie (+8,4%), nafta (+2,9%) en benzine (+2,3%) groei lieten zien. De overslag van chemicaliën steeg met 9,3%, mede dankzij meer overslag van biobrandstoffen (+52,5%).

Chemische gassen (+9,5%) en basischemicaliën (+8,6%) lieten eveneens positieve cijfers zien. Ondanks dat herstel blijft de Europese chemiesector onder druk staan door hoge kosten voor energie, grondstoffen en lonen, gecombineerd met een lage wereldwijde vraag.

In de eerste negen maanden van 2024 ontving Zeebrugge 412.774 cruisepassagiers (+17,5%) aan boord van 143 cruiseschepen. Dat zijn 10 cruiseschepen meer dan vorig jaar.

Investeringen zoals die van Vioneo en Indaver weerspiegelen het vertrouwen in onze haven

‘Ondanks de complexe tijden waarin we opereren, met geopolitieke spanningen, stijgende energieprijzen en wereldwijde concurrentie, stabiliseren we onze groei, mede dankzij onze sterke positie in containeroverslag’, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges. ‘Het omvaren langs Kaap de Goede Hoop, cyberaanvallen en andere uitdagingen dwingen ons om flexibel en veerkrachtig te blijven. Samen met onze partners bouwen we verder aan een toekomstbestendige haven, waar innovatie zowel als duurzaamheid economische groei ondersteunt. Investeringen zoals die van Vioneo (producent van fossielvrije plastics – red. ) en Indaver (afvalverwerker – red.) weerspiegelen het vertrouwen in onze haven en in de toekomst van de Europese industrie.’

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges vult aan: ‘De stabilisatie van de groeicijfers toont aan dat we dankzij onze weerbaarheid uitdagingen kunnen omzetten in kansen. Met onze strategische ligging, uitstekende dienstverlening en dankzij de twee complementaire havenplatformen, bevestigen en versterken we onze marktpositie, zoals in het reefersegment. De duurzame groei van dat segment trekt investeerders aan, zoals blijkt uit de overname van Luik Natie door Lineage, ’s werelds grootste coldstore-uitbater.’

Professioneel geluk

Havenschepen Johan Klaps van Antwerpen: ‘Om op mijn allereerste werkdag als havenschepen meteen sterke kwartaalcijfers te kunnen aankondigen, is een moment van professioneel geluk. De sterke kwartaalcijfers, ondanks nog altijd bijzonder uitdagende tijden, onderstrepen de veerkracht van onze haven.’

Dit artikel verscheen eerder in Flows.Â

