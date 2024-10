Rapport: op bijna alle cruiseschepen is hygiëne in orde

Steekproef

Uit de laatste grote steekproef van het Amerikaanse instituut voor ziektebestrijding Centers for Disease Control and Prevention (CDC), blijkt dat het op bijna alle cruiseschepen wel snor zit met de hygiëne. Voor de hygiënische scores voor cruiseschepen in 2024 selecteerde en inspecteerde de CDC willekeurig 114 schepen en beoordeelde ze op een schaal van 100 punten.