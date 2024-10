Containeroverslag met 2,2% enige stijger in Rotterdamse haven

De overslag in de Rotterdamse haven is tot en met het derde kwartaal van dit jaar met 0,4% gedaald. De totale overslag kwam daarmee uit op 328,6 miljoen ton ten opzichte van 329,9 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag is het enige segment met groei, al wordt het gat met Antwerpen kleiner. De overslag van droog massagoed, nat massagoed en breakbulk is gedaald.

In teu groeide het aantal containers met 2,2% naar 10,4 miljoen teu, de containeroverslag in tonnen groeide met 3% naar 101,1 miljoen ton. Al het hele jaar ziet Rotterdam de containeroverslag toenemen. ‘De wereldhandel is voorzichtig aangetrokken in de afgelopen maanden. We zien dat het consumentenvertrouwen is toegenomen en dat heeft zich vertaald in groei in de overslag van containers’, stelt CEO van Havenbedrijf Rotterdam Boudewijn Siemons. In de haven van Antwerpen-Brugge groeide de containeroverslag met 6,8% naar 10,1 miljoen teu. Het verschil tussen de twee grootste Europese havens wordt daarmee kleiner.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed is in de eerste drie kwartalen van 2024 met 0,9% gedaald naar 52,2 miljoen ton. Dat is het gevolg van een verdere daling van de kolenoverslag, die ging met 26,6% omlaag naar 13,3 miljoen ton. In de eerste negen maanden van 2023 lag de overslag van kolen ook al 17% lager dan een jaar eerder. Vooral de overslag van energiekolen is gedaald.

Ook de overslag van agribulk is gedaald naar (-9,5%) 7,5 miljoen ton. De overslag van ijzererts en schroot zat wel in de lift, met 11,1% naar 22,3 miljoen ton. De dalende prijs van ijzererts als gevolg van de ingezakte Chinese staalproductie, is een stimulans voor Europese staalfabrieken om ijzererts in te kopen. Ook al is de vraag naar staal in Europa niet bijzonder hoog, stelt het Havenbedrijf als reden voor die groei.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed is gedaald met 1,7% naar 151,5 miljoen ton in de eerste negen maanden van het jaar. De reden is dat de overslag van ruwe aardolie (-3,6% naar 74 miljoen ton), LNG (-3,3% naar 8,4 miljoen ton) en overig nat massagoed (-4,4% naar 26,8 miljoen ton) allemaal lager zijn dan een jaar eerder. De overslag van minerale olieproducten nam wel toe, met 4% naar 42,4 miljoen ton. ‘Met name de overslag van stookolie en kerosine is toegenomen’, schrijft het Havenbedrijf. Dat er minder overig nat massagoed is overgeslagen komt vooral door minder overslag van biobrandstoffen.

Breakbulk

De overslag van het breakbulk segment liet een daling zien van 4,7% tot 23,7 miljoen ton. Het RoRo verkeer nam af met 3,5% tot 19,2 miljoen ton en dat schrijft het havenbedrijf toe aan de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk. Minder op- en overslag van staal en non-ferro leiden er toe dat de overslag van overig stukgoed ook daalt met 9,5% tot 4,5 miljoen ton.

Siemons: ‘De daling van de overslag in de andere segmenten laat helaas zien dat de Europese industrie nog steeds te maken heeft met een zwakke concurrentiepositie door de hoge energielasten. Deze ontwikkelingen komen niet als een verrassing. We hebben namelijk nog steeds te maken met grote uitdagingen op het geopolitieke toneel en in de wereldwijde logistieke ketens. De verwachting is dan ook dat we de resterende maanden van dit jaar geen grote verschuivingen in goederstromen meer zullen zien.’