Maersk verwacht meer winst door hogere containertarieven

De Deense containerrederij A.P. M├Şller-Maersk heeft voor de vierde keer in minder dan zes maanden zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd. Dat komt vooral door de hogere vrachttarieven als gevolg van de aanhoudende onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Die zijn sinds de oorlog in Isra├źl begonnen met het aanvallen van de koopvaardij. Schepen kunnen daardoor het Suez-kanaal niet bereiken en moeten omvaren via Kaap de Goede Hoop. De containertarieven zijn verhoogd.

Maersk denkt nu dat de operationele winst zal uitkomen tussen de 11 miljard en 11,5 miljard dollar. In augustus werd die bandbreedte al verhoogd naar 9 miljard tot 11 miljard dollar. De hogere winstverwachting is boven de verwachtingen van analisten. Door de grote vraag naar containerschepen en de langere vaarroute via zuidelijk Afrika stijgen de tarieven voor zeevrachtvervoer en dat stuwt de winstgevendheid van rederijen als Maersk.

Het in Kopenhagen gevestigde Maersk verwacht dat de onrust in de Rode Zee door de Houthi-aanvallen voorlopig nog voortduurt. De door Iran gesteunde Houthi’s vallen schepen in de Rode Zee aan als steun voor Hamas in de oorlog met Isra├źl.