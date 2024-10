Humadivi wordt boven water gehouden in Beatrixhaven Maastricht

Het wrak van de Humadivi is maandag naar de Beatrixhaven in Maastricht gesleept. Het schip lag van zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 oktober vast in stuw Borgharen. Het schip is vrijdagmiddag losgetrokken met een lierponton en twee bergingstrucks.

Het schip is lek, daarom staan permanent pompen aan. Experts zullen de schade opnemen. Het schip valt inmiddels onder de Wrakkenwet. In de Beatrixhaven wordt een verder sloopplan opgesteld. Voorlopig ligt het in de haven.

Bosscherveld

Sluis Bosscherveld was gestremd vanwege een tijdelijke kering die de waterstand in de Maas zoveel mogelijk op peil moest houden. Deze kering is weggehaald. Sinds vanochtend 8:30 uur is de scheepvaart weer hervat.

