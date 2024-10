Politie verwijdert klimaatactivisten XR van sluis IJmuiden

Middelvinger

De politie is bezig met het verwijderen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) van de Zeesluis in IJmuiden. De actievoerders zitten en staan op een van de sluisdeuren. Meerdere betogers hebben zich vastgeketend. Zij moeten door de politie worden losgemaakt. De actievoerders worden vervolgens meegenomen in een touringcar.