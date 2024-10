Hua Yang Long lost monopiles in Eemshaven

Met hulp van de sleepboten Gruno V en Waterstroom ging het schip achteruit de Julianahaven uit. In het Doekegatkanaal is het rondgegaan, waarna de Waterstroom werd bedankt en koers werd gezet naar de pieren. De Gruno V bleef tot aan de pieren nog vastgemaakt aan de achterzijde om het schip te begeleiden. De Hua Yang Long (228,12 x 43 meter x 8,10 meter) is nu onderweg naar Port Said in Egypte en gaat daar vermoedelijk het Suezkanaal op.

