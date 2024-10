Demonstratie tegen XR bezig bij zeesluis IJmuiden

Bij de zeesluizen in IJmuiden zijn maandagochtend vroeg meer dan zestig demonstranten aanwezig die protesteren tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) die de sluizen blokkeren. XR wil de aankomst het cruiseschip MSC Virtuosa deze ochtend tegenhouden.

De actievoerders van XR kwamen op de fiets en te voet in gele pakken aan bij de sluizen. De tegendemonstranten begroette de klimaatactivisten met luid boegeroep. De tegendemonstranten hebben spandoeken opgehangen waar onder andere ‘Hi ha ho, XR has to go’ op staat geschreven.

De klimaatactivisten hebben XR-vlaggen bij zich en een spandoek met daarop in grote letters ‘Maak schoon schip’ en draaien muziek uit de film Titanic. Ze zijn bij de sluizen in IJmuiden. Ze zitten daar op de Noordersluis en de Zeesluis en hebben zich vastgeketend.

Schadelijke impact

XR voerde de afgelopen tijd vaker actie in de Noord-Hollandse plaats tegen ‘de schadelijke impact op het klimaat’ van cruiseschepen. Tegenstanders van XR wezen er vrijdag tegen NH Nieuws op dat de sluizen en schepen hun broodwinning zijn en dat het schip gewoon haar weg moet kunnen vervolgen. Een organisator van het tegenprotest liet de nieuwssite toen weten dat hij pleit voor een geweldloos tegengeluid, maar zei ook: ‘Ik heb niet iedereen in de hand.’

Een van de tegendemonstranten, die een pet draagt met het woord ‘Sluisbewaking’, laat aan een verslaggever van het ANP weten dat ze op meerdere plekken staan. ‘We willen niet verrast worden.’

Politie

Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen kwam maandagochtend een kijkje nemen bij de sluizen. ‘Houd het rustig’, zei hij tegen de IJmuidenaren. Bij de demonstratie is politie aanwezig. De gemeente liet eerder al weten dat er voorbereidingen zijn getroffen om het protest vreedzaam te laten verlopen. Ook de ME staat paraat om confrontaties te voorkomen.