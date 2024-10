Cruiseschip MSC Virtuosa kan doorvaren na protest XR bij Zeesluis IJmuiden

Vertraging

Nadat de politie een blokkade van de actievoerders van Extinction Rebellion (XR) bij de Zeesluis IJmuiden had beĆ«indigd, is het cruiseschip de MSC Virtuosa verder gevaren richting Amsterdam. Het schip lag zo’n twee uur stil in de sluis, doordat de demonstranten op de sluisdeur waren geklommen. De cruise-industrie is volgens XR ‘een grote vervuiler’ en cruiseschepen een ‘drijvende milieuramp’.