Julianakanaal weer open voor scheepvaart, stremming keersluis Limmel opgeheven

De Maas bij Borgharen, aan de noordkant van Maastricht, is weer op het gewenste peil. Daardoor kunnen er weer schepen varen over het Julianakanaal tussen het Belgische Ternaaien en Urmond, meldt Rijkswaterstaat. Het scheepvaartverkeer was sinds maandagavond gestremd om zo het vrachtschip los te kunnen trekken dat vorige week zaterdag tegen de stuw was gevaren en daarna zonk.

Vrijdagmiddag 18 oktober is de Humadivi losgetrokken. Het zat vast onder de schuif van de stuw, die daardoor niet dicht kon. De stuw is nu weer in bedrijf en daardoor is het waterpeil in de Maas weer gestegen. Vannacht rond 3.00 uur was de waterstand voldoende om keersluis Limmel weer te openen. Rond 6.00 uur konden de eerste schepen bij sluis Ternaaien weer worden geschut en is de scheepvaart hervat.

Humadivi tegen de stuw van Borgharen Lees hier meer over devan Borgharen

Humadivi ligt een eindje van de stuw af vast aan een ponton. De lading zand die het vervoerde was er eerder al uitgehaald en vrijdag werd het water uit het schip gepompt. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt op dit moment nagedacht over wat er met de Humadivi gaat gebeuren.

De schade aan de stuw lijkt mee te vallen. Er is eerst gekeken met een drone en nadat het schip was losgetrokken ook met het blote oog. ‘Vooralsnog lijkt de stuw er goed uitgekomen te zijn, maar er volgen nog nadere inspecties’, aldus de woordvoerder. ‘De stuw werkt in elk geval.’

Bosscherveld

Sluis Bosscherveld blijft nog wel gestremd vanwege de tijdelijke kering die is aangebracht om de waterstand in de overlaatdam Bosscherveld afgelopen dagen zoveel mogelijk op peil te houden. ‘Zodra deze kering is leeggepompt en weggehaald, zal de scheepvaart via de reguliere kanalen worden ge├»nformeerd’, aldus Rijkswaterstaat.