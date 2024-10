Disney Treasure schittert in Eemshaven

Afbouw

Met haar glijbanen, grote schermen en kleurige schoorstenen, is het cruiseschip Disney Treasure niet te missen in het donker. Op de wegen naar de Eemshaven valt het schip direct in het oog. Ze torent overal hoog bovenuit. Het cruiseschip komt nieuw van de Meyer Werft in Papenburg en ligt in de Eemshaven om verder te worden afgebouwd.