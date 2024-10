Schuif van stuw Borgharen dicht nu Humadivi weg is

De schuif van de stuw in Borgharen bij Maastricht is helemaal gesloten, nu het vrachtschip dat de stuw blokkeerde is losgetrokken. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het waterpeil wordt nu gecontroleerd omhooggebracht.

Het vrachtschip zonk zaterdag en werd vrijdagmiddag onder de schuif van de stuw vandaan gehaald. Rijkswaterstaat was dagen bezig met de actie. Door het schip leeg te pompen ging het langzaamaan weer drijven. Er raakte zaterdag niemand gewond.

‘De eerste belangrijke stap is gedaan’, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Ze wijst erop dat de vervolgstappen zorgvuldig moeten gebeuren. Zo moet bekeken worden wat de gevolgen zijn voor schepen in de Maas.

Schepen verzakt

Eerder vrijdag werd bekend dat drie schepen in de Maas bij Maastricht zijn verzakt doordat het water in de rivier erg laag staat. Het gaat om een coffeeshopboot, een hotelboot en een brandstofschip. Er is geen gevaar voor de omgeving: het brandstofschip is al leeggepompt en de gasten van de hotelboot is gevraagd de boot uit voorzorg te verlaten. Doordat de stuw bleef openstaan, stroomde het water in de Maas sneller weg dan normaal.

Wanneer het vrachtschip wordt geborgen, weet Rijkswaterstaat nog niet. Ook is nog onduidelijk waar het schip naartoe gaat.

