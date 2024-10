Ruim 600 jongeren netwerken met maritieme bedrijven tijdens de Maritime Talent Days

Ruim 600 studenten die een maritieme mbo- of hbo-opleiding volgen, hebben tijdens de Maritime Talent Days genetwerkt met toekomstige werkgevers. In de grote Maaszaal van het STC College verzamelden vrijdag 11 oktober ruim 90 bedrijven en dienstverleners uit de maritieme sector om jong talent te spotten. Vanuit de binnenvaartbranche waren 24 bedrijven vertegenwoordigd.

Vrijdagochtend hadden de studenten al deelgenomen aan innovatieve workshops van een fors aantal bedrijven, waarna ze ’s middags in contact konden komen met vertegenwoordigers van rederijen, werven en dienstverleners. Volgens de organisatie gingen studenten enthousiast op zoek naar stageplaatsen en vacatures. Op de netwerkborrel na afloop was ook nog gelegenheid om te netwerken. ‘Vanuit zowel studenten als bedrijven werden veel positieve reacties ontvangen’, zegt coƶrdinator Cor den Hertog van STC.

Sleutelen

Zaterdag was een grote ‘Experienceday’ voor kinderen van zeekadetkorpsen en waterscoutgroepen. Ruim 240 kinderen konden genieten van een interactief programma met maritieme workshops, spectaculaire demonstraties, activiteiten, scheepsbezichtigingen en rondvaarten. Diverse partners uit het bedrijfsleven, waaronder het Loodswezen, Port of Rotterdam, Rederij de Jong, Van der Wees, KRVE en Herman Sr. stelden schepen beschikbaar voor rondvaarten en bezichtigingen. Studenten van STC en RMI hielpen mee.

Kinderen konden sleutelen aan een grote hoofdmotor, beschikbaar gesteld door Lek/Habo. Maar ook kon er, onder begeleiding, op de kade een liferaft worden opengetrokken om vervolgens, gekleed in een survivalpak, te proberen met zoveel mogelijk mensen in het vlot te gaan zitten.

Het doel van het evenement is om de jeugd te enthousiasmeren voor een opleiding en carriĆØre in de maritieme wereld. ‘Het was een geweldig evenement. Zeker ook omdat we dit als opleiders en het bedrijfsleven samen hebben opgezet.’

