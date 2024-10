Pompen halen water uit Humadivi om schip lichter te maken voor nieuwe poging

De Humadivi blijkt nog altijd te zwaar om weg te trekken voor de stuw bij Borgharen. Daarom zijn er nu pompen op een ponton geplaatst om zoveel mogelijk water uit het gestrande schip te pompen. Het schip is inmiddels een stuk verschoven en ligt gunstiger, maar Humadivi ligt nog wel onder de stuw. Het is nog niet mogelijk om de schade aan de stuw te inspecteren.

Vrijdagavond hebben Hebo en Rijkswaterstaat met twee bergingsauto‚Äôs geprobeerd het schip los te krijgen. Dit is toen niet gelukt. ‘Het risico dat de kabels zouden breken was te groot, omdat er te veel weerstand was door het zware schip en de waterstand’, schrijft de vaarwegbeheerder.

Het schip voer afgelopen zaterdag 12 oktober tegen de stuw in Borgharen bij Maastricht, maakte water en zonk. De tweekoppige bemanning bleef ongedeerd. Sindsdien is Rijkswaterstaat bezig om het vrachtschip los te trekken. Zo is het resterende zand eruit gehaald, zijn de luiken van de laadruimte verwijderd, zijn er pompen geplaatst en is er rondom het schip gebaggerd.

Het scheepvaartverkeer op de Maas is sinds maandagavond tussen Born en Ternaaien gestremd vanwege de pogingen om het schip los te trekken. Keersluis Limmel is gesloten om te voorkomen dat het waterpeil zakt. Chemelot aan het Julianakanaal is sinds maandagavond onbereikbaar voor de scheepvaart.