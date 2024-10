Ministerie staat gemengd afmeren vanaf 2025 toe

Binnenvaartschepen met en zonder gevaarlijke lading kunnen vanaf volgend jaar vaker gemengd afmeren. Vaarwegbeheerders mogen per 1 januari 2025 ligplaatsen uitkiezen waar 1- en 2-kegelschepen naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading kunnen afmeren. Daarvoor was een wetswijziging nodig, die heeft minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant gepubliceerd.

De versoepeling van de regels vloeit voort uit de sterk toegenomen veiligheid in het vervoer van gevaarlijke stoffen. De wet- en regelgeving stamde nog uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en was gedateerd, stelt Madlener in de Staatscourant. ‘De vloot is sindsdien sterk gemoderniseerd en aanzienlijk veiliger geworden.’

Daarbij is er een structureel tekort aan ligplaatsen en een capaciteitsprobleem bij sluizen, zo legt Madlener het belang van de wetswijziging uit.

Aanwijzingsbesluit

Waar vanaf volgend jaar gemengd mag worden afgemeerd is aan de vaarwegbeheerders. Zij moeten daar plaatsen voor aanwijzen. ’s land’s grootste vaarwegbeheerder, Rijkswaterstaat, laat weten dat nog niet bekend is welke plaatsten het worden. ‘Het vaststellen en opstellen van een aanwijzingsbesluit tot gemengd afmeren dient door Rijkswaterstaat als Rijksvaarwegbeheerder in overleg met gemeenten/omgevingspartijen te gebeuren.’

Door gemengd afmeren toe te staan, krijgen vooral kegelschepen, ofwel de schepen met gevaarlijke lading, meer ligplaatsopties. Hoeveel extra plekken dat uiteindelijk zullen worden, weet Rijkswaterstaat nog niet. ‘De huidige situatie, met circa 100 ligplaatsen voor 1-kegel- en slechts 25 ligplaatsen voor 2-kegelschepen voor heel Nederland, inclusief de zeehavens, kan mogelijk groeien naar potentieel meer dan 1000 ligplaatsen waar mogelijk gemengd kan worden gelegen.’

Gemengd afmeren betekent niet dat kegelschepen nu naast alle schepen mogen liggen. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo geldt gemengd meren niet voor 3-kegelschepen, en mogen kegelschepen onder meer niet afmeren naast duwbakken zonder duwboot en passagiersschepen.

Na een succesvolle proef, mogen binnenvaartschepen al sinds januari 2023 gemengd afmeren in de Rotterdamse haven. Er zijn 50 Rotterdamse ligplaatsen waar schepen met gevaarlijke lading met andersoortige schepen kunnen liggen. Deze proef, en het vervolg in de Rotterdamse haven, waren de opmaat voor deze landelijke versoepeling.

Lees ook: Gemengd afmeren toegestaan in haven Rotterdam Lees ook: Riviercruiseschepen moeten in Rotterdam ligplaats reserveren via CruiseDock