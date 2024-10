Boten in de problemen door lage waterstand Maas

In de Maas bij Maastricht zijn drie boten verzakt omdat het water in de rivier erg laag staat. Een coffeeshopboot aan de kade aan de Maasboulevard maakt water en ook een hotelboot en een ander schip hangen scheef.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt momenteel bekeken wat er met de schepen kan gebeuren om te voorkomen dat ze verder wegzakken. Rijkswaterstaat overlegt met de eigenaar van de coffeeshopboot over het leegpompen van het schip.

Rederij Stiphout bracht hun vloot al naar een veilig deel bij de sluis van Ternaaien.

Oorzaak van de lage waterstand is het ongeluk dat zaterdag gebeurde bij de stuw in Borgharen, net ten noorden van de stad. Rijkswaterstaat is er nog niet in geslaagd het schip vlot te trekken. Doordat de stuw niet kan worden gesloten, is het waterpeil gezakt.