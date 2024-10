Scheepsspotters kunnen paar dagen extra genieten van Boka Vanguard en Fremantle Highway

Het schip vertrekt morgenochtend tussen 10:00 en 12:00 uur van de ligplaats in het Calandkanaal naar de Maasvlakte. Reden voor vertrek is dat de plaats in het Calandkanaal morgen vrij moet zijn, laat Boskalis weten. Op de nieuwe ligplaats in de Rotterdamse haven worden vervolgens de laatste voorbereidingen uitgevoerd. Zaterdag vaart het zware-ladingschip uit en zal vervolgens een kleine 60 dagen onderweg zijn naar de werf van de Chinese Qingshan Shipyard Group in Xiamen. Daar wordt een tweede leven gegeven aan de lading van de Boka Vanguard, de car carrier Fremantle Highway.

Boskalis laat weten dat het vertrek op zaterdag geen logistieke problemen oplevert, er was een buffer ingecalculeerd.

