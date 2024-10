Overal waar u vaart: vaarweginfrastructuur – een blinde vlek in de begroting?

Column

Hoewel Prinsjesdag alweer een tijdje achter ons ligt, blijft de discussie over infrastructuur onverminderd relevant. Vooral als we het hebben over een aspect dat steevast lijkt te verdwijnen naar de achtergrond: de vaarweginfrastructuur. Hoewel Nederland zijn welvaart voor een groot deel te danken heeft aan waterwegen, worden de problemen op de vaarwegen iedere dag groter. Bruggen zijn langdurig buiten gebruik of zijn ineens niet meer bestand tegen wat wind. Sluizen kampen met storingen en ligplaatstekorten worden alleen maar groter.