Industriecomplex Chemelot Geleen wacht in spanning op bevoorrading

Humadivi

Het is nagelbijten in de fabrieken van het chemische industriecomplex Chemelot in Geleen dat sinds maandagavond 14 oktober onbereikbaar voor de scheepvaart, vanwege de noodsluiting van keersluis Limmel in het Julianakanaal. Er vallen kostbare fabricageprocessen stil als de bevoorrading niet snel wordt hervat.