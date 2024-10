‘Ik wil 60 jaar Figge op het Kanaal Almelo-De Haandrik wel volmaken’

Dreiging sluiting

Net als vele anderen werden Jan en Agnes Figge van de verlengde Kempenaar Onderneming onaangenaam verrast door de uitspraken vanuit het provinciehuis in Zwolle over mogelijke sluiting van het kanaal Almelo-De Haandrik. Het echtpaar vaart al sinds 1986 op het kanaal met grondstoffen voor betonfabriek Morssinkhof in Hardenberg. Eerst met een spits, toen met een verlengde spits en de laatste zeven jaar met een verlengde Kempenaar.